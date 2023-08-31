زيادة المعروض من الأرز.. ورئيس الشعبة: تراجع سعره خلال الأيام المقبلة

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنّ السوق المحلية تشهد زيادة في المعروض من الأرز وتراجع في الطلب، بالتزامن مع موسم حصاد الأرز الآن.

زيادة في المعروض من الأرز

وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك زيادة في المعروض من الأرز في السوق المحلية، يقابله تراجع في الطلب، وأرجع ذلك إلى التزامن مع موسم حصاد الأرز الآن، مما ساهم في تراجع سعر طن الأرز بنحو 500 جنيه أمس، فضلا عن التراجعات في الفترة السابقة.

تراجع 500 جنيه بسعر طن الأرز

وتابع أنّ سعر طن الأرز الشعير تراجع بنحو 500 جنيه، في تعاملات أمس، مشيرًا إلى أنّ سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح ما بين 16.500 إلى 17.500 ألف جنيهًا، فيما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة ما بين 18000 إلى 19000 جنيهًا.

سعر الأرز للمستهلك سيصل إلى 17 جنيهًا

ويتوقع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن يصل سعر الأرز للمستهلك إلى 17 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، مع زيادة المعروض وتزامنًا مع موسم الحصاد، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي للدولة من الأرز آمن، ولدينا نحو 900 ألف طن زيادة، وما زال الاستهلاك من الأصناف القديمة.