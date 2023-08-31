تحرير 27 مخالفة تموينية في الدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تحرير 27 مخالفة تموينية في مخابز مركز المنصورة، بناء علي توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، ومحافظة الدقهلية بتشديد الرقابة التموينية على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين، وتمكنت الحملات من ضبط الآتي:

عدد 21 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

عدد 4 محاضر نقص وزن بمقدار من 9: 18 جراما.

عدد 2 محضر تصرف في إجمالى 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جراما.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا حرص مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها المفاجئة علي الأسواق والمخابز في مختلف الأماكن بمحافظة الدقهلية بهدف التصدي، ومواجهة المخالفين حفاظا على الدعم المقدم للمواطنين.