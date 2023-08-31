تحرير 66 مخالفة تموينية في 3 مراكز بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في المنيا، من تحرير 16 مخالفة تموينية للمخابز البلدية، والتي تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم إعطاء بون صرف ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم وجود سجلات).

مراقبة منظومة إنتاج الخبز البلدي

وفى المنيا، حررت الوحدة المحلية 30 محضرا تموينيا، إلى جانب ضبط 280 كيلوجراما لحوم غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط الأسعار ومراقبة منظومة الخبز، والتأكد من جودة رغيف العيش بدائرة المركز.

وفى ديرمواس، أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا للمخابز البلدية المخالفة حيث شملت المحاضر (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم الإعلان، عدم وجود ميزان )، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.