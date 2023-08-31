رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تحرير 66 مخالفة تموينية في 3 مراكز بالمنيا

كتب:

إسلام فهمي
01:37 م | الخميس 31 أغسطس 2023
حملات تموينية في المنيا

حملات تموينية في المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في المنيا، من تحرير 16 مخالفة تموينية للمخابز البلدية، والتي تنوعت  بين (إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم إعطاء بون صرف ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم وجود سجلات). 

مراقبة منظومة إنتاج الخبز البلدي

وفى المنيا، حررت الوحدة المحلية 30 محضرا تموينيا، إلى جانب ضبط 280 كيلوجراما لحوم غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط الأسعار ومراقبة منظومة الخبز، والتأكد من جودة رغيف العيش بدائرة المركز.

وفى ديرمواس، أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا للمخابز البلدية المخالفة حيث شملت المحاضر (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم الإعلان، عدم وجود ميزان )، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

اقرأ المزيد:

ضبط 1000 لتر مواد بترولية وغلق 3 مخابز في حملات بالمنوفية

حملات للتوعية من أخطار المخدرات على شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

تكثيف حملات الرصد الميداني لمنع التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

محافظ كفر الشيخ: استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

حملات لإزالة الإشغالات ومد مواسير تجديد شبكة المياه في بالإسكندرية
بقلم إسلام فهمي