المبعوثون النوويون لسيول وواشنطن وطوكيو يدينون إطلاق صاروخ بيونج يانج

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان أدانوا بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية خلال مشاوراتهم الهاتفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية ليم سو سوك، في مؤتمر صحفي دوري عقد، اليوم، إنّ الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون ونظيريه الأمريكي سونج كيم والياباني هيرويوكي نامازو حثوا كوريا الشمالية على الوقف الفوري للاستفزازات، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

مراقبة احتمال قيام كوريا الشمالية باستفزازات إضافية

قرر المسؤولون الثلاثة أن يراقبوا عن كثب احتمال قيام كوريا الشمالية باستفزازات إضافية بمناسبة المناسبات الكبرى الأخرى في المستقبل، مثل الذكرى السنوية لتأسيس النظام الشمالي.

وذكروا أنهم سيردون بحزم مع المجتمع الدولي على أي استفزاز على أساس التعاون الوثيق بين الدول كوريا الجنوبية و اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب قمة «كامب ديفيد».

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى

كانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة «سونان» أو ما حولها نحو البحر الشرقي، في احتجاج واضح لها على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.