عضو «الباتريوت» الأوكراني: ندافع عن أوروبا والإنسانية ضد الابتزاز الروسي

قال رامي أبو شمسية، عضو حزب «الباتريوت» الأوكراني، إنّ بلاده موجودة في المناطق الشرقية للقارة الأوروبية، وبالتالي، فإنها تأخذ على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الإنسانية بشكل عام، وعن أوروبا على وجه الخصوص، ضد ما وصفها بـ«الابتزاز الروسي»، مشيراً إلى أن روسيا الاتحادية تريد استفزاز أوروبا من ناحية الطاقة والمواد الأخرى، مثل الموارد الطبيعية، التي كانت تصدرها في السابق، بحيث تكون أوروبا خاضعة لموسكو.

أوكرانيا ضحية الأزمة بين الناتو وروسيا

وأضاف «أبو شمسية»، خلال مداخلة مع برنامج «منتصف النهار»، الذي تقدمه الإعلامية داليا الحسيني، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن أوكرانيا كانت ضحية هذه الأزمة الكبيرة بين أمريكا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» من ناحية، وروسيا من ناحية أخرى، وتابع أن «الروس دخلوا هذا المستنقع، ونحن في أوكرانيا نقاتل وندافع عن أراضينا، ونعتقد بأننا نخوض حرباً كاملة في الأرض الأوكرانية».

تقاعس أوروبا سيؤدي لسقوط كثير من الضحايا

وتابع عضو حزب «الباتريوت» الأوكراني أن نتيجة هذه الأزمة هي المزيد من الضحايا الأوكرانيين، واستطرد بقوله: «ندافع عن القارة الأوروبية والعالم كله ضد الابتزاز الروسي، وبالتالي، فإن الأوروبيين عليهم دعم أوكرانيا»، معتبراً أن التقاعس عن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا.