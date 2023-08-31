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الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين مستمرة.. غدا «أبو» وعمر كمال على مسرح «آرينا»

كتب:

منى صلاح
05:30 م | الخميس 31 أغسطس 2023
فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

أكدت سارة سراج، موفدة «إكسترا نيوز» من العلمين الجديدة، على استمرار الحفلات الغنائية، التي ستقام بختام مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، ليستقبل مسرح «العلمين آرينا»، حفل الفنان عمر كمال و«أبو» بجانب عدد من الفرق الشعبية.

مهرجان العلمين الجديدة

وأضافت «سراج» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ غداً الجمعة، سيشهد إقامة العديد من الحفلات، مثل حفلة الفنان «ويجز» بالعلمين آرينا، أما «شارموفرز» فسيقام الحفل على مسرح العلمين.

حفلات عطلات نهاية الأسبوع

وتابعت موفدة «إكسترا نيوز»، أنَّ عدد كبير من الحفلات الغنائية بالمهرجان ترضي كافة الأذواق والفنون سواء الشعبي أو التراثي، وعدد من الفرق الشعبية قدمت مختلف العروض بعطلات نهاية الأسبوع بدءاً من الخامسة مساء في كل عطلة.

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