كيف تسترد دول العالم آثارها المنهوبة؟.. مؤرخ يجيب

قال المؤرخ الدكتور مجدي شاكر، إنّ عرض المتحف البريطاني لنحو 2000 قطعة أثرية من بينها قطع ذهبية ومجوهرات مسروقة من بعض الدول وتعود للقرن الخامس عشر قبل الميلاد؛ هو ورقة التوت التي كشفت الغطاء الذي كانت تدعيه المتاحف الكبرى بأنها تحمي الآثار، بعد تعرضها لحادث سرقة.

سرقة الآثار في متحف اللوفر

وأضاف «شاكر»، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «منذ 3 أشهر وقع حادث سرقة وجرى القبض على مدير متحف اللوفر في باريس، بما يعني أن هناك مشكلة بخصوص سرقة الآثار، ولكن أن يتم سرقة متحف بهذا الحجم، وأن يقدم مدير المتحف استقالته يعد اعترافًا ضمنيًا بأن حجم الكارثة كبير، وأن حجم المسروقات يفوق العدد المعلن عنه».

سرقة آثار تشيلي واليونان

وتابع: «اتضح أن ما حدث أكبر من سرقة 2000 قطعة واستقالة مدير متحف، وأرى أن هذه نقطة فارقة، ويجب أن نطرق الحديد وهو ساخن، أي أننا أمام فرصة أكثر من رائعة للدول التي تمت الاستيلاء على آثارها مثل الصين وتشيلي واليونان أن تعقد مؤتمرا فوريا وتناشد المتحف البريطاني بوضع حل لهذا الأمر، وبخاصة أن هذا المتحف يعرض حوالي 8 ملايين قطعة كلها تقريبا لا تمتلكها بريطانيا».