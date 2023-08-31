17 جهة حكومية تنفذ قرار إلغاء العمل «عن بعد» الأحد من كل أسبوع.. اعرفها

ألغى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة اليوم، قرار عمل الموظفين عن بعد، يوم الأحد من كل أسبوع، وهو القرار الذي صدر في 6 أغسطس الماضي، لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات.

وعقب قرار الوزراء اليوم، يعود الموظفين للعمل من مقار أعمالهم، مع انتهاء موجة الحر، وذلك في بعض الجهات الحكومية، التي طبقت هذا النظام على مدار الأسابيع الماضية.

الموظفون يعودون للعمل يوم الأحد من الوزارات والهيئات

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي أهم الجهات الحكومية التي ستعود للعمل من مقار العمل بالوزارات والمصالح الحكومية وهي على النحو التالي:

1- موظفو وزارة العمل.

2- موظفو مديريات العمل بالمحافظات.

3- موظفو قطاعات وزارة التنمية الإدارية.

4- موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

5- موظفو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

6- موظفو ديوان عام وزارة التنمية المحلية.

7- موظفو الجهاز المركزي للمحاسبات

8- موظفو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

9- موظفو قطاعات وزارة البترول الإدارية.

10- موظفو ديوان عام وزارة الاتصالات.

11- موظفو ديوان عام وزارة الزراعة.

12- موظفو وزارة الاستثمار.

13- موظفو وزارة الثقافة.

14- موظفو وزارة الشباب والرياضة.

15- موظفو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

16- موظفو وزارة التضامن الاجتماعي.

17- موظفو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وكان القرار الوزاري، الصادر بالعمل بنظام «أون لاين» من المنازل قد تضمن جهات تمتلك بنية تكنولوجية عالية قادرة على أداء مهامها، تساعد على نجاح تطبيق هذا النظام في ظل بنية تحتية تكنولوجية تمكن موظفيها بالعمل عن بعد دون الحضور لمقرات العمل.