مع قرب الاحتفال به.. فئات ممنوعة من الإفراط في تناول حلوى المولد

شراء حلوى المولد النبوي عادة سنوية لدى المصريين، وتوارثتها الأجيال على مدار مئات السنين، لتصبح سمة مميزة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يحل في 27 سبتمبر المقبل، ويحتفل به المصريون على طريقتهم الخاصة، من خلال شراء أنواع مختلفة من الحلويات، وذلك منذ بداية سبتمبر.

ويحرص عدد كبير من المسلمين على شراء تلك الحلوى، تزامنا مع المولد النبوي الشريف، ولكن هناك بعض الفئات ينبغي عليهم تجنب تناولها، وعدم الإفراط في تناولها لتجنب المخاطر التي قد يصابوا بها، ومن هذه الفئات مرضى السكر، لأن حلوى المولد تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

الفئات الممنوعة من تناول حلاوة المولد

ومن ضمن الفئات التي تكون ممنوعة من الإفراط في تناول حلوى المولد، هم مرضى السمنة المفرطة، لأنها تعمل على زيادة السعرات الحرارية في الجسم، وأيضا كبار السن يجب عليهم عدم الإفراط في تناولها، ومثلهم مرضى القلب، لأن السكر المرتفع يجعل الجسم يفرز الأنسولين الذي يتسبب في زيادة سمك الأوعية الدموية، بحسب ما ذكره الدكتور «محمد الحوفي» أستاذ الأغذية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ومن بين الفئات، التي يفضل ألا تتناول حلاوة المولد بكثرة، مرضى الكلى والكبد، وذلك لأن الكلى هي التي تخلص الجسم من السكر، وبالتالي عند تناول الكثير من حلوى المولد، سوف يؤثر على مريض الكلى بالسلب، أما الكبد فيلعب دورًا كبيرًا في تحويل النشا المخزن داخله إلى سكر، وبالتالي عندما يزيد على الشخص نسبة السكر، ويزيد من صعوبة تأدية الكبد لوظائفه الطبيعية.

مخاطر حلوى المولد لبعض الفئات

وتابع أستاذ علوم الأغذية، بأن السكريات ليست فقط هي مشلكة حلوى المولد، إذ إن هناك أنواع من الحلوى تحتوي على المكسرات، مثل الفول السواداني والسمسم وغيرها، وهذه تحتوي على نسبة عالية من الدهون مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

ونصح «الحوفي» بضرورة شراء حلاوة المولد من أماكن مضمونة، وأن تكون مغلفة، وذلك لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي، كما أن يجب الابتعاد عن تناول الحلوى التي تحتوي على مواد صناعية مثل «عروسة المولد».

وأكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة، أنه يجب على مرضى السكري تجنب الإفراط في تناول حلوى المولد، وذلك لأن الحلوى ترفع من نسبة السكر لديهم مما يزيد من معاناتهم، مشيرة إلى أنه يفضل للمريض استشاره الطبيب المعالج له في تناول الكمية المسموح له تناولها، كما يفضل لمريض السكر الإكثار من شرب المياه، حتى لا تزيد الحلوى من نسبة السكر لديه، كما يفضل له أيضا تناول الكثير من الخضروات بجانبها.