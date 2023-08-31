مواعيد ورابط التسجيل في ورشة «ابدأ حلمك 3» لشباب المسرحيين بالإسكندرية

أعلنت فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، عن فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من ورشة «ابدأ حلمك» المجانية، ابتداء من غد الجمعة 1 سبتمبر حتى الثلاثاء 12 سبتمبر

تفاصيل ومواعيد ورشة «ابدأ حلمك 3» لشباب المسرحيين بالإسكندرية

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل ومواعيد ورشة «ابدأ حلمك 3» لشباب المسرحيين بالإسكندرية التي تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت.

وبحسب المخرج محمد مرسي مدير الفرقة، إن الورشة متخصصة لتعليم فنون التمثيل والإخراج، بالإضافة إلى مهارات الارتجال والكتابة والأداء الصوتي والغناء المسرحي والرقص والأداء الحركي.

تفاصيل التقديم في الورشة المسرحية

وأضاف المخرج محمد مرسي مدير الفرقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقدم مفتوح للمرحلة العمرية ما بين 18 إلى 40 سنة، والتقدم مفتوح أونلاين من خلال الاستمارة الإلكترونية.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn9s6Ca8R2KIrAmxGP_ZHl-L1B_ZXgtC3HRkcmUZGSYFsrbg/viewform?fbclid=IwAR3pgayQ_RXd2Engkri16Ddoaz1OmCaSBwCIsakc6SuNSU9CTv1y_Ubxa0E

- تتم اختبارات القبول بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

- الورشة متخصصة لتعليم فنون التمثيل والأداء وتستمر لمدة 6 أشهر.

- يتم التدريب خلالها على فنون التمثيل والإخراج وسيتم تعليم المشاركين مهارات «الارتجال والكتابة والأداء الصوتي والغناء المسرحي والرقص والأداء الحركي».

ضوابط المشاركة في الورشة

- الالتزام بالحضور طوال فترة الورشة.

- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية «التمثيل فصحي وعامية وغناء ورقص».

- تتم اختبارات القبول بمسرح ليسية الحرية بالشاطبي اعتبارا من الجمعة 15 سبتمبر، بعد إعلان جدول الاختبارات يوم 13 سبتمبر على صفحتي مسرح «بيرم التونسي» ومسرح «ليسية الحرية».