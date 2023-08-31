«فايد» قبلة مواطني القناة.. شاطئ هادئ بلا أمواج ويطل على بحيرات القناة والمدينة خالية من الزحام

على بُعد 40 كيلومتراً من مدينة الإسماعيلية تقع مدينة فايد، إحدى المدن التى ذاع صيتها فى ثمانينات وتسعينات القرن الماضى وتردّد عليها نجوم الفن والسياسة، كونها إحدى أهدأ المدن الساحلية المطلة على بحيرات قناة السويس. هدوء فى مياه البحيرة، انتقل إلى الشواطئ، جعلها قبلة للمواطنين من أهالى الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، حيث شاطئ بلا أمواج ومياه هادئة مع انخفاض الزحام، مقارنة بالمدن الساحلية الأخرى.

وشهدت شواطئ مدينة فايد إقبالاً كبيراً من أهالى الإسماعيلية هذا العام بنسب وصلت إلى نحو 60% عن العام الماضى، بالتزامن مع أعمال تطوير بعض الشواطئ والشاليهات فى المدينة التى تبعد قرابة 40 كيلومتراً عن مدينة الإسماعيلية. وقال محمد إبراهيم، أحد المسئولين عن الشواطئ فى مدينة فايد لـ«الوطن»، إن المدينة تستعد كل عام لفصل الصيف باستعدادات خاصة، مشيراً إلى أن المدينة تشهد زحاماً خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس، خاصة فى الأعياد والعطلات الرسمية والأسبوعية.

وأضاف: «هذا العام الحمد لله الإشغال يصل إلى 100% تقريباً فى أيام العطلات الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، والإشغال طوال أيام الأسبوع يتراوح بين 50% و60%، وهى نسبة ارتفعت عن العام الماضى».

وأكد سامح عزيز، أحد أهالى مدينة الإسماعيلية، لـ«الوطن» أن مدينة فايد من المدن التى ارتبط بذكريات قديمة بها مع والده، فدائماً كان يصطحب الأسرة فى أيام الإجازات لقضاء بعض الوقت على الشاطئ وتناول الأسماك فى المدينة. وأضاف: «المدينة ما زالت تتميز بهدوئها عن باقى المدن الأخرى، وزادت الخدمات فى الشواطئ عن السنوات الماضية بشكل كبير، بل ودخلتها الألعاب المائية أيضاً، وهى عامل جذب للأسر والأطفال».

وقال محمود طارق، أحد أهالى محافظة الشرقية، إن تطوير الطرق، خاصة طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى، كان السبب فى زيادة الإقبال على المدينة هذا العام، مشيراً إلى أن الطريق أصبح 5 حارات مرورية فى كل اتجاه بخلاف الطريق القديم، حارتين فقط.

ويقول محمد طلبة، إن أسماك القناة من أفضل أنواع الأسماك ومنطقة البحيرات من المناطق الغنية بأسماك متميزة كالدنيس والقاروص والبورى واللوت، قائلاً: «اعتدت على المجىء إلى مدينة فايد مرتين فى الشهر تقريباً لصيد الأسماك، مع بعض أصدقائى لقضاء وقت على البحر وصيد الأسماك، وأيضاً من أجل الراحة النفسية».