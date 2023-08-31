إطلاق تطبيق «نظام الشهادات الموحد» للدراسات العليا بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، إطلاق تطبيق «نظام الشهادات الموحد»، لطلاب مرحلة الدراسات العليا بالجامعة لتوفير خدمة طلب استخراج الوثائق المختلفة من الكليات إلكترونيا.

نظام الشهادات الموحد يعمل على توفير الوقت والجهد

وأكد أن نظام الشهادات الموحد يعمل على توفير الوقت والجهد لمتلقي الخدمة والإداريين بالكليات وتنسيق العمل وسهولة إصدار التقارير الخاصة بالطلبات، مشيرا إلى أن التطبيق الجديد يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لإحداث نقلة في الأداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية، وتطبيقاً للخطة الاستراتيجية للجامعة لميكنة العمل والتحول الرقمي ورفع كفاءة العاملين بالجامعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير أسلوب العمل، والارتقاء بمنظومة المحتوى الرقمي بالجامعة.

التطبيق الجديد يقدم خدمات لاستخراج الشهادات والإفادات

وأضاف «الجيزاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطبيق الجديد يقدم خدمات لاستخراج الشهادات والإفادات المختلفة بالكليات كالتالي:

- شهادة بيان تقديرات.

- شهادة التخرج.

- بيان النجاح.

- الإفادات- شهادة القيد .

- الشهادة الأصلية - بدل فاقد للشهادة الأصلية.

شهادة بالمحتوى العلمي - شهادة الدبلوم – شهادة الماجستير – شهادة الدكتوراه.

وتصدر الشهادات باللغتين العربية والإنجليزية ويسهل النظام خدمات الدفع الإلكتروني نظير استخراج الوثائق المختلفة، ومتابعة حالة الطلبات لمعرفة موعد التسليم ومعرفة التكاليف والرسوم ذلك من خلال الرابط الإلكتروني من هنا.

تنفيذ النظام قاعدة بيانات لإدارة طلبات استخراج الوثائق

وأوضح الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى انتهاء فريق تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بتصميم وتنفيذ النظام قاعدة بيانات لإدارة طلبات استخراج الوثائق بالجامعة لمتابعة الطلبات وإصدار التقارير اللازمة إلكترونياً، مما يساعد جهات دعم واتخاذ القرار بالجامعة في عمليات التطوير والتنمية.

من جانبه قدم الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات والمهندس حسين سيد حسين، والمهندس أشرف قمحة، مهندسي التطوير بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالجامعة على الجهود المبذولة في تطوير التطبيق.