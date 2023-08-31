مصرع طفلين غرقا بترعة قرية بني فيز بأسيوط

لقى طفلين أبناء عمومه مصرعهما، مساء اليوم الخميس، غرقا بإحدى الترع بقرية بني فيز التابعة إلى مركز صدفا في محافظة أسيوط أثناء اللهو بجانب الترعة.

بلاغ بغرق طفلين

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين أثناء تواجدهما بجانب إحدى الترع بقرية بني فيز التابعة إلى مركز صدفا.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة صدفا، وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين غرق طفلين هما «حمزة. إ.ع»، ويبلغ عمره عامين، و«أحمد.ط.إ»، يبلغ عمره 4 أعوام، وتمكن الأهالي من انتشال الجثتين.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.