عاجل.. مفاجأة: جهات حكومية تعمل من المنزل حتى نهاية العام

تواصل بعض الجهات الحكومية، تطبيق القرار الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مايو الماضي، بتجربة نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، حيث تستمر هذه الجهات في تطبيق النظام، إذ حدد المجلس مدة التجربة بـ6 أشهر، ثم تشكيل لجنة لدراسة نتائجها.

تفاصيل تجربة تطبيق نظام العمل عن بُعد

«الوطن» تستعرض بعض تفاصيل التجربة، والجهات الحكومية التي تعمل بنظام الـ«أون لاين» العمل عن بُعد، التي وقع اختيار اجتماع مجلس الوزراء عليها على سبيل التجربة، لدراسة إمكانية تعميم التجربة على باقي الجهات الحكومية في الجهاز الإداري للدولة.

ووقع اختيار مجلس الوزراء على جهتين حكوميتين في الجهاز الإداري للدولة، لتطبيق موظفيها نظام العمل عن بُعد «أون لاين»، وهما وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يكون نظام تطبيق العمل عن بعد على سبيل التجربة لمدة ستة أشهر، بداية من شهر يونيو 2023 إلى نهاية شهر ديسمبر 2023.

وكشفت مصادر حكومية أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء، ستقيم التجربة التي تمت على موظفي وزارة الاتصالات والجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، لافتة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذه اللجنة إذا ارتأت أن التجربة حققت نجاحًا يتعدى نسبة الـ70%، فإنه سيتم تعميمها تدريجيا على الكثير من الجهات الحكومية التي تسمح ظروف وطبيعة العمل بها، لمدة 3 أيام من المنزل بنظام «أون لاين».

محمود: تطبيق نظام العمل من المنزل ناجح

أكد الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية ومستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري السابق، أن تطبيق نظام العمل من المنزل ناجح فى كثير من دول العالم، وتم تطبيقه مؤخراً لدواعى جائحة كورونا، لأن له إيجابيات كثيرة، مادية ومعنوية واجتماعية واقتصادية، لمستها بنفسي في شركات كبرى بالقطاع الخاص تطبّقه، موضحاً أن مجلس الوزراء اختار وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لأنهما يتمتعان ببنية تحتية تكنولوجية تساعد كثيراً على نجاح هذا النظام.

وأضاف «محمود» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه البلاد حققت نجاحاً كبيراً في التارجيت والإنتاج والنجاح المطلوب، مع تطبيق هذا النظام في الجهاز الإداري بها.