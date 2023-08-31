إجراءات حازمة لمكافحة المخالفات العمرانية بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية بالمدمر إجراءات حازمة لمكافحة كافة أشكال المخالفات العمرانية، تلبيةً لتوجيهات محافظ سوهاج، وبناءً على توجيهات المدير العام المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما، تحت إشراف صالح عبدالباسط رئيس مجلس قروي المدمر، في ضوء الحفاظ على النظام الرقعة الزراعية والحيز العمراني.

إزالة عدد 5 حالات خارج الحيز العمراني

وقامت الوحدة المحلية بالمدمر بالتعاون مع قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، باستخدام معداتها في بعض الحالات، بإزالة 5 حالات خارج الحيز العمراني بقريتي المدمر والسلام، وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على الحفاظ على النظام العمراني والمحافظة على جمالية المنطقة، بحسب ما أعلنته الوحدة المحلية لمركز طما في بيان لها.

متابعة ورصد الأنشطة العمرانية

وتستمر الوحدة المحلية بالمدمر في متابعة ورصد الأنشطة العمرانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو مخالفات تم اكتشافها.