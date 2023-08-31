«ألفت» تطلق مبادرة لتوزيع الكتب والزي المدرسي للأيتام مجانا في الإسكندرية

أطلقت ألفت سرحان صاحبة مكتبة بغرب الإسكندرية منطقة العجمي مبادرة «سنابل الخير» لتوزيع الكتب المدرسية الخارجية لجميع المراحل التعليمية والشنط المدرسية لمساعدة الأيتام وغير القادرين مجانا حتى لا يشعروا أنهم أقل من زملائهم بالمدرسة وليستطيعوا المذاكرة بشكل جيد ويواصلون تعليمهم بلا عثرات.

الأيتام مجاناً

قالت ألفت سرحان صاحبة فكرة المبادرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الهدف الرئيسي من المبادرة هي أن نقدم يد العون للأطفال الأيتام وغير القادرين على شراء الكتب الخارجية، التي يطلبها المدرسون بشكل أساسي من الطلبة، ويتم تجميع الكتب بأكثر من طريقة منها من خلال التبرعات، أو من المدرسين الذين يقدمون نسخ هدية للمبادرة وبدورنا نقدمها مجاناً للأيتام نعطيهم نسخا مغلفة، بخلاف غير القادرين يمكن أن تكون نسخ مستعملة استعمالا خفيفا.

شنط وملابس

وأضافت «ألفت»، أن مبادرة سنابل الخير تقدم الشنط الجديدة أيضا للأيتام والمستعملة وبحالة جيدة لغير القادرين، وهناك قادرون لا يستطيعون دفع قيمة الكتب مرة واحدة فيتم تقسيط ثمن الكتب على عدة شهور بلا أي ضمان ويربطنا فقط الثقة، كما تقدم المبادرة الزي المدرسي لغير القادرين وأتمنى أن تنتشر المبادرة في كل أنحاء مصر ونساعد بعضا، بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين هم محمد أيمن ومنى حازم وحبيبة عماد وجنى مسعود.