عاجل.. إعلامي سعودي يفجر مفاجأة: صلاح يصل اتحاد جدة في هذا الموعد

كشفت تقارير صحفية، عن موعد وصول الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى السعودية، من أجل إتمام انتقاله إلى نادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الإعلامي السعودي عادل الماس، أن محمد صلاح سيصل إلى مدينة جدة غدًا الجمعة على متن طائرة خاصة، لإتمام انتقاله إلى نادي الاتحاد، خلال الصيف الجاري.

وكتب عادل الماس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حسب ما وصلني قبل قليل، من المقرر أن يصل النجم المصري محمد صلاح، على متن طائرة خاصة إلى جدة غدا الجمعة، بعد إنهاء إجراءات انتقاله رسميا لصفوف نادي الاتحاد، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي».

تحديد موعد وصول محمد صلاح إلى اتحاد جدة

وأضاف: «الساعة السادسة من مساء غد الجمعة النجم المصري محمد صلاح يصل جدة».

ورغم كافة التقارير الصحفية، التي تشير إلى صعوبة إتمام الصفقة، إلا أن عادل الماس جاء عكس الجميع وأكد أن الصفقة تمت ومحمد صلاح أصبح لاعبًا في صفوف اتحاد جدة.

ليفربول يعطل انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

وكانت صحيفة «الرياضية» السعودية، قد كشفت عن موافقة محمد صلاح، على عرض اتحاد جدة، إلا أن نادي ليفربول هو من يعطل الصفقة حتى الآن.