وزير الشباب يبحث دعم ريادة الأعمال مع وفد اليونيسيف ومؤسسة «صلتك»

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، مسؤولي مؤسسة «صلتك» ووفد من منظمة اليونيسيف، لبحث التعاون المشترك في مجال تطوير وتنمية الشباب ودعم ابتكاراتهم، بالإضافة إلى تنمية مشاريعهم، وإنشاء حاضنات لريادة الأعمال على مستوى الجمهورية.

ريادة الأعمال في مقدمة اهتمامات وزارة الشباب

لفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن مجال ريادة الأعمال يأتى فى مقدمة اهتمامات الوزارة، سعيا لخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الشباب، وتحقيق برنامج عمل الحكومة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، من حيث تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت حزمة من البرامح والمشروعات فى هذا الإطار، منها «تأهيل خمسة ملايين شاب لسوق العمل، مبادرة طور وغير، مبادرة معسكرات الابتكار ورياة الأعمال، حاضنات ريادة الأعمال، وبرنامج مشواري»، في إطار تدريب الشباب وتزويدهم بمهارات الاتصال، وتحديد الأهداف والتفكير الابتكاري ومهارات التوظيف، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإقامة المشروعات الصغيرة.

مستقبل أفضل لجميع الشباب

أضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة على استعداد للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة، لضمان مستقبل أفضل لجميع الشباب لتأسيس وتنمية مشاريعهم، وذلك عن طريق تقديم الحلول الواسعة والمبتكرة في مجال التوظيف.

حضر اللقاء حسن الملا المدير التنفيذي لمؤسسة صلتك، فهد مالك مدير الشراكات، سليماني طالبي مدير البرامج، كما حضر من منظمة اليونيسيف، الدكتورة غادة مكادي مدير شباب بلد باليونيسيف، وتوماس ميرهين مستشار المبادرة الدولية Generation unlimited.