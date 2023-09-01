عاجل.. صحفي إنجليزي يصدم جمهور ليفربول بشأن انتقال صلاح لاتحاد جدة

كشف الإنجليزي ديفيد أوكوب، الصحفي المتخصص في أخبار نادي ليفربول الإنجليزي، أن بقاء محمد صلاح، نجم فريق الريدز في النادي في ظل العرض المقدم له من إدارة اتحاد جدة سيكون أشبه بالمعجزة.

وأكد أوكوب في تدوينات متعددة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» بأن بقاء اللاعب سيكون معجزة، كاشفًا عن موقف النادي في الفترة المقلبة وموقف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق من بقاء محمد صلاح.

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