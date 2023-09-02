3 لجان بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني تناقش ملفاتها الثلاثاء المقبل

يستكمل الحوار الوطني، مناقشة الملفات الاقتصادية في الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي، الثلاثاء المقبل، الموافق 5 سبتمبر المقبل، وذلك في 3 لجان، تناقش عدد من الملفات المهمة، قبل إرسال مقترحاتها إلى الجلسات التخصصية لصياغتها.

جلسات المحور الاقتصادي

ويأتي جدول جلسات المحور الاقتصادي، يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنته إدارة الحوار الوطني عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» كالتالي:

لجنة التضخم وغلاء الأسعار

- تبدأ الجلسة الأولى للجنة التضخم وغلاء الأسعار من الساعة 12 ظهرا، وحتى 3 مساء؛ لمناقشة ملف «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».

- وفي الساعة 4 مساء وحتى 7 مساء، تستكمل لجنة التضخم وغلاء الأسعار مناقشة الملف ذاته «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».

لجنة الدين العام وعجز الموازنة

- تبدأ الجلسة الأولى للجنة الدين العام وعجز الموازنة، من الساعة 12 ظهرا، وحتى 3 مساء، لمناقشة ملف «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي».

لجنة الصناعة

وفي الساعة 4 مساء، وحتى 7 مساء، تبدأ جلسة لجنة الصناعة؛ لمناقشة ملف «أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة».