نجوم مهرجان العلمين قبل حفل الختام: الوقوف على مسرحه شرف ومسؤولية كبيرة

نجح مهرجان العلمين الجديدة، في أن يكون محط أنظار الجميع على مدار 51 يوما منذ انطلاقه بالعديد من الحفلات الغنائية التي تضمنها وأحياها كبار النجوم في مصر والوطن العربي والعالم، إذ عبروا عن فخرهم الشديد بأن يكون لهم حفل غنائي في تاريخهم ضمن فعالياته.

نجوم مهرجان العلمين فخورين بمشاركتهم به

عن المشاركة في مهرجان العلمين قالت الفنانة إليسا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بداية انطلاق المهرجان كانت رائعة للغاية، وأنها استمتعت كثيرا بمقابلة الجمهور المصري من خلاله، لأنها تعتبر أن مصر بلدها الثاني، وأى نجاح تحققه فتعتبره نجاح لها أيضا، وتتمنى استمرار المهرجان.

أما الفنان حكيم فقال: «أشعر بشرف كبير لمشاركتي في مهرجان العلمين، لأنه نواة لمهرجان عالمي، سيكون له صدى كبير في العالم كله، وسيظل هذا الحفل مهم للغاية في مسيرتي الفنية».

وتتوالى إشادات النجوم بمهرجان العلمين، فقال الفنان تامر هاشم عضو فرقة كايروكي، إنهم سعداء بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، وفخور بوجود هذا التنظيم الكبير على أرض مصر، وأنها كانت حفلة ممتعة، كانوا لا يتمنوا إنهاءها.

وكذلك الفنان راغب علامة، الذي عبر عن فرحته قائلا: «لا أستطيع أن أصف فرحتي بالمشاركة في مهرجان العلمين، والحقيقة أنها كانت ليلة غاية في الجمال، وسعدت بمقابلة هذا الجمهور الرائع، وجرى توفير كل الإمكانيات الفنية لنا».

ووجه الفنان مسلم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على إتاحة الفرصة له للمشاركة في واحدة من الحفلات الغنائية في مهرجان العلمين، قائلا: «سعيد للغاية بالنجاح الكبير الذي حققه الحفل فى المهرجان، وسعادتي تضاعفت بسبب التنظيم الرائع الذي فاق تنظيم الحفلات العادية».

والأمر ذاته للفنان عمر كمال، الذي وجه الشكر للشركة المتحدة على إسناده مسؤولية الوقوف على خشبة مسرح مهرجان العلمين، الذي وقف عليه كبار النجوم قائلا: «أتمنى أكون كنت أد المسؤولية، وسعيد جدا إن عندنا مهرجان مهم زى دا».

وتحدث الفنان رضا البحراوي، الذي قال عن مشاركتة في مهرجان العلمين: «حلمي تحقق بالمشاركة في المهرجان، لأن من وقت ما بدأ وأنا كان نفسي أشارك فيه، لأنه مهرجان كبير ومهم، وتنظيمه على أعلى مستوى، وشرف أن يكون في مصر مهرجان مهم زي دا».

كما عبر الفنان هاني الدقاق عضو فرقة مسار إجباري، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في المهرجان، حيث قال إنه مهرجان قوي ومهم، وشارك به كبار النجوم، لذلك فهم سعداء بأن يكونوا جزء من هذا النجاح الكبير الذي حققه المهرجان.