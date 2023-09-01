«أزهري»: العبد في سعيه للزرق يجب أن يكون مطمئنا

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنَّ الرزق لا يقتصر على أحد ولا يتوقف على شخص، والله – عز وجل – يعطي رزقه للجميع، مستشهدا بالآية القرآنية: «وفي السماء رزقكم وما توعدون»، وهو ما يجعل العبد في سعيه للرزق مطمئنا قلبه.

القصبي: ضمن الله لك رزقك.. فلا تخاف

وأضاف «القصبي» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه «بعد أن ضمن الله لك رزقك كيف تخاف على الأرزاق، وتظن أنك ستبيت جائعا أو أنك لن تجد قوت يومك والضامن الله».

رزقك لك ولن يأخذه غيرك

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: «نم قرير العين بعد هذه الآية: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وما أجمل هذه المقولة: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري.. فاطمأن قلبي، واطمئنان القلب يأتي من علمك بأن هذا الرزق قدره الله لك ولن يأخذه غيرك وما عليك إلا أن تسعى له».

وأوضح «القصبي»، أنه لا يجب أن يتواكل إنسان بأن الله قدر له الرزق وسيمكث في مكانه منتظرا إياه أن يأتيه، فالدين أمرنا بالتوكل لا بالتواكل.