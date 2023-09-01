«البراعم» يشاركون في اختبارات الملاكمة بالمشروع القومي للموهبة بالدقهلية

كشفت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنه جرى اليوم الجمعة، انتقاء أبطال للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة الملاكمة، مواليد 2011/2010، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، بمشاركة 100 من البراعم المتقدمين للاختبارات.

إجراء اختبارات لعبة الملاكمة بالدقهلية

وأشارت الدكتورة منى عثمان، إلى أن الاختبارات جاءت في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية واكتشاف المواهب الرياضية، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أكد ضرورة الاهتمام بالنشء والشباب واكتشاف المواهب الرياضية، في مختلف الألعاب الرياضية، بمحافظات الجمهورية، ليكونوا النواة الأولى في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

استقبال اللاعبين وتسجيل بياناتهم

وأوضحت، أن عملية الانتقاء بدأت باستقبال اللاعبين وتسجيل بياناتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وقياس الوزن والطول، وأجريت عليهم مجموعة من اختبارات الملاكمة، مثل اختبار الوزن من الثبات، واختبار رمي كرة طبية 3 كيلو، واختبار المركب التوازن الطول والوزن، واختبار التوازن صد كره تنس.

المشروع القومي للموهبة

ويعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، أحد المشروعات القومية الواعدة في الألعاب الرياضية، ويجري تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية، لاكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع الألعاب الرياضية، تمهيداً لتأهيلهم وإعدادهم لمختلف البطولات في مراحل المشروع المتمثلة في مرحلتي الناشئين والواعدين، وصولاً لمرحلة البطل وتقديمهم للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية.