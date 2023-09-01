الجمهور يشيد بفيلم «أولاد حريم كريم» لمصطفى قمر بعد عرضه في السينمات

إشادات عديدة نالها الفنان مصطفي قمر من جمهوره، بعد عرض فيلمه الجديد «أولاد حريم كريم»، الذي يُعرض حاليا بدور العرض وتصدر المراكز الأولى في الإيرادات.

وأعرب مصطفى قمر، عن سعادته بنجاح فيلم «أولاد حريم كريم» ودون على حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: افتتاح مول مصر كان في منتهى الشياكة، وافتتاح إسكندرية النهارده كان أسطوري، يا جماعة الفيلم ده معدي ومحتاجينه في حياتنا اليومين دول يهون علينا حاجات كتير، زي ما قلت لكم قبل كده حنحب أيامنا حندوب في لياليها ولو انجرحنا يا دنيا إحنا حالفين نعديها».

رأي الجمهور في الفيلم

وانهالت التعليقات على منشور مصطفى قمر، إذ كتب أحد المتابعين: «الفيلم فعلاً تحفه يا فنان والاختيار في كل النجوم الجداد اللي شاركوا فالفيلم حقيقي كان اختيار موفق جدا، برافو وألف مبروك».

وقالت متابعة: «كنت متحمسة أوي أعرف إيه هي قصة الفيلم وإيه اللي يحصل بعد 18 سنة من عرض فيلم حريم كريم؟ بجد الفيلم جميل بمعني الكلمة بكل مافيه من مواقف مضحكة وأغاني».

وقال تعليق آخر: «لازم الناس كلها تدخله هيعجبكم أوي»، وعلق آخر قائلا: «ألف مبروك يا عالمي. الفيلم يجنن ويستاهل يبقى تريند ورقم واحد».

فيلم «أولاد حريم كريم»

فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.