هل يمكن للورثة معرفة أرصدة المتوفى وفي أي بنك وضعها؟.. محام يوضح

قد يتوفى شخص ولا يعلم ورثته رصيده في البنوك أو في أي بنوك كان يضع أمواله، ما يوقعهم في مشكلات تتعلق بنصيب كل وارث، وهو ما يوضحه بسام أبو رحمة، المحامي، كاشفا عن الخطوات المطلوبة لحصول الورثة على أموال المتوفى في البنوك بعد وفاته.

يقول بسام أبو رحمة، المحامي، إنه في حالة وجود ورثة شرعيين لمتوفى وعلمهم بوجود أرصدة بنكية له، دون معرفة في أي بنك وضعها المتوفى، فيمكنهم الوصول لها في خطوات بسيطة.

وأضاف أبو رحمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن لكل ذي مصلحة من الورثة أن يأخذ أصل إعلام الوراثة، وصورة البطاقة الخاصة به، وصورة بطاقة المتوفى والتوجه بها إلى البنك المركزي.

طلب من البنك المركزي

وأوضح، «يتقدم للبنك المركزي بطلب مرفقا معه الأوراق سالفة الذكر للاستعلام عن وجود حسابات للمتوفي من عدمه، وبدوره يقوم البنك المركزي بعمل نشرة لكل البنوك الحكومية والخاصة للاستعلام عن وجود حسابات للمتوفى.

وفي حالة وجود حسابات للمتوفى، يقوم البنك بالرد على مقدم الطلب، وذلك عن طريق الاتصال به، بالرقم المرفق مع الطلب، وطلب حضورة لإعلامه بالمبالغ المودعة في الحسابات ليتم تقسيمها على الورثة.