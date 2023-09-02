ضبط سيدة هددت أخرى بسلاح أبيض بسبب تعاملات مالية بينهما

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن تهديد سيدة لأخرى بسلاح أبيض.

وكشفت التحريات عن قيام إحدى السيدات بالتوجه لمنزل سيدة أخرى بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة لمطالبتها برد مبلغ مالي، سبق أن تحصلت عليه الأخيرة منها، نظير شراء مركبة «توك توك» لها دون وفائها بذلك، وقيام الأخيرة بتهديدها بسلاح أبيض «سكين».

وتبين قيام صاحبة مقطع الفيديو بتحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيق.