محافظ القاهرة: اهتمام غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات في عهد السيسي

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية تشهد اهتماما غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وتوفير الحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري حتى يعيش في بيئة صحية وآمنة ومتحضرة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الدولة المصرية تستهدف بناء الإنسان في ظل بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الدولة المصرية تستهدف بناء الإنسان في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وليس فقط بناء مدن بديلة العشوائيات، مؤكدا أن القيادة السياسية تؤكد دائما دعمها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة نحو مستقبل آمن وأفضل من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة وتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب، وذلك لتحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية البديلة للعشوائيات والعمل علي تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية.

تمكين المرأة والشباب

وفي سياق متصل، عقدت سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية بحي الأسمرات لقاطني هذه المناطق؛ بهدف مساعدة الراغبين في مجال دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة في اطار جهود دعم وتمكين الشباب والمرأة.

الجدير بالذكر، أنه جرى عقد مجموعة من الندوات بحضور ممثلي عن مبادرة «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية وعدد من قاطني المناطق بديل العشوائيات، وذلك في مناطق أهالينا، ومعا، وبمنطقة النهضة، والمحروسة من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين دخول المواطنين .