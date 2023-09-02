تعرف على المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي تجنبًا للحرائق

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي، والتي يجب الالتزام بها، لضمان الحفاظ على السلامة العامة وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، المواصفات والمعايير الخاصة بالمشترك الكهربائي، والتي يجب الالتزام بها، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى الخطوات التي يجب مراعاة اتباعها لاختيار المشترك الكهربائي وحددها في الآتي:-

المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي

1- الابتعاد التام عن المنتجات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة المحددة.

2- ضرورة وجود زر الحماية العمومي للحماية، ويفصل أن يكون أتوماتيكيًا حال زيادة الأحمال.

3- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة للتركيب وجميع أنواع الفيش مع وجود الغوالق لجميع الفيش.

4- أن يكون الجسم الخارجي مصنعًا من مواد مقاومة للاشتعال، وأن يكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

5- التأكد من أن المشترك الكهربائي يعمل بشكل صحيح قبل البدء في استخدامه.

6- يتم التأكد من سلامة جميع الأجهزة الكهربائية التي ستقوم بتوصيلها بالمشترك الكهربائي.

أجهزة كهربائية ذات استهلاك عال يتم توصيلها مباشرة بالكهرباء

7- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل «الثلاجات والغسالات المجففة والميكروويف، والفرن»، تحتاج لتوصيلها مباشرة بالكهرباء، وبدون أي مشترك كهرباء حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليها.