تشييع جثامين 3 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث بالأقصر.. «الأب مات يوم ميلاده»

شيع الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ضحايا حادث الأقصر وهم زوج وزوجته وابنتهما، والذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى، ظهر أمس الجمعة، وتم دفنهم في مدافن نجع الخطبة.

وفاة 3 من أسرة واحدة في حادث الأقصر

واتشحت نجع الخطبة وجزيرة العوامية، بالسواد حزنا على وفاة ضحايا حادث الأقصر، وهم 3 من أسرة واحدة، وذلك أثناء عودتهم من محافظة أسوان، إثر تصادم سيارة ملاكي تقلهم بأخرى، ومصرع الزوج والزوجة والطفلة، فيما نجا الابن الأصغر من الحادث.

نجاة الابن الأصغر من حادث الأقصر

وكان أحمد سيد، 33 عاما، قادما من أسوان إلى الأقصر، برفقة زوجته وابنه وابنته، وكانوا في زيارة لأهل الزوجة في أسوان، وعند كوبري أرمنت الحيط، جنوب غرب الأقصر، وقع حادث تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع الزوج والزوجة والطفلة الصغيرة، فيما نجا الابن الذي لم يتجاوز عمره العامين.

وفاة الأب في نفس يوم مولده

وأكد أهالي الأقصر خلال تشييع جنازة ضحايا حادث الأقصر، أن الزوج كان يحتفل أمس يوم وفاته، بعيد ميلاده 1 سبتمر 1990.

وتلقى مرفق إسعاف الأقصر بلاغا بوقوع حادث سير بين سيارتين ملاكي، بالقرب من كوبري أرمنت الحيط، أسفر عن مصرع أحمد سيد 33 عاما، ومسك أحمد، عامان، وسارة أحمد محمود، 30 عاما.

أسماء المصابين في الحادث

كما أصيب بالحادث أحمد شحاتة علي، 55 عاما، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ، ومالك أحمد سيد عبدالرحيم، 5 أعوام، مصاب بكدمات متفرقة، وعبد الناصر عبد السميع محمد، 38 عاما، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، ومحمد عبد الرحيم مصطفى، 24 عاما، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ.