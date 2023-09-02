خبير سياحي: 100% نسبة الحجوزات الفندقية في العملين خلال فترة المهرجان

قال الخبير السياحي محمد فاروق، إنّ مهرجان العلمين جرى تنظيمه بشكل صحيح، ودون أخطاء، وكانت ردود الأفعال عليه سريعة جدا، فقد بدأ الترويج له في شهر مايو بمعرض السياحة العربية في دبي.

نسبة الحجوزات الفندقية

وأضاف «فاروق»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «مع أول حفل للمهرجان قفزت الأرقام، ومن السوق العربي، فقد زادت حجوزاتنا الفندقية بنسبة 50% من السوق العربية بجميع فنادق العلمين وخارج العلمين، وكل هذه المنطقة تجاوزت نسبة الإشغال فيها 100%».

المهرجان تصدر التريند

وتابع الخبير السياحي، بأن مهرجان العلمين تريند في السعودية والبحرين ودبي وغيرها، مشيرًا إلى أن نسب المبيعات زادت لدى مطوري العقارات في العلمين، وبالتالي، فإن هناك مستفيدين عليهم تمويل هذه المهرجانات، وليست الدولة، ولكن الدولة عليها التنظيم.

وواصل: «قطاع السياحة يعشق وجود فعاليات، لأننا نشعر بتأثيرها بها في فعالياتنا، وعندما يتم تنظيم فعالية في أي دولة بالعالم تتجه لها حركة السياحة بشكل كبير جدا».