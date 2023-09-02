رابط وموعد الكشف الطبي بجامعة الفيوم للطلاب الجدد

انطلق التسجيل الإلكتروني لحجز موعد الكشف الطبي بجامعة الفيوم للطلاب الجدد للعام الجامعي 2023/2024، وتستعد الجامعة لإعلان جدول الكشف الطبي لطلاب كل كلية، والتي تتم وفقًا جدول زمني محدد، شريطة أن ينتهي الكشف الطبي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

خطوات رابط حجز الكشف الطبي

وبدأت جامعة الفيوم بالفعل في تلقي طلبات الطلاب من خلال رابط حجز الكشف الطبي إلكترونيًا، والتي تتم من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على منصة الخدمات الإلكترونية لجامعة الفيوم من خلال الضغط هنا.

- اختيار حجز الكشف الطبي.

- إدخال الرقم القومي للطالب أو الطالبة إدخال رقم الجلوس.

- الضغط على «دخول» وإدخال البيانات.

مواعيد الكشف الطبي

وأوضح الدكتور عماد عبد السلام المستشار القانوني لرئيس جامعة الفيوم، أنّه من المقرر أن يتم إعلان موعد الكشف الطبي بجامعة الفيوم للطلاب الجدد غدًا الأحد، فور اعتمادها من الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، بالتزامن مع فتح باب تلقي ملفات الطلاب في مختلف الكليات.

وأشار إلى أنّه جرى إعداد مواعيد الكشف الطبي لطلاب الجامعة، وفقًا لجداول تضمن منع التكدس والزحام، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات الواقية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، فضلًا عن توفير مواعيد كشف طبي إضافية لتوقيع الكشف الطبي على طلاب طلاب الدور الثاني، والمتخلفين عن المرحلة الثالثة، كما حدث في الأعوام السابقة.

ماذا يشمل الفحص الطبي للجامعات؟

ويشمل الفحص الطبي للجامعات، الكشف على الطلاب في مختلف التخصصات الطبية وتشمل الرمد، والعظام، والجراحة العامة، والقلب، والجلدية، والباطنة، ومسح فيروس «سي» إجباري لكافة الطلاب مع توفير العلاج لمن يثبت إصابته بالفيروس ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.