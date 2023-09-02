المشدد 15 عاما لعاطل ونجله لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بمعاقبة عامل ونجله بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامهما بتشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة وإحراز سلاح ناري غير مرخص بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد علي بكر.

ضبط مخدرات وطلقات سلاح ناري

تعود أحداث الواقعة لشهر ديسمبر 2022، عندما وجهت النيابة العامة بسوهاج للمتهمين «م ع»، عاطل عن العمل، ونجله «ع م» عاطل عن العمل، تهمة إحراز جرهر مخدر ميثامفيتامين بقصد الاتجار، مع إحراز ذخيرة 3 طلقات تستعمل على سلاح ناري غير مرخص، لحماية تجارتهما.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

كما قام المتهم الأول بتشكيل عصابي الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة مع استخدام نجله المتهم الثاني في ارتكاب الجرائم وانضمامه إلى تشكيل عصابي الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.