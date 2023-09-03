المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة لتعلية ورفع مبنى

حددت اشتراطات البناء المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة تعلية مبنى أو عقار، حيث لا يمكن الحصول على الرخصة دون إتمام تلك الاجراءات، ومن المستندات التي يجب تقديمها لصدور رخصة تعلية ما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومى للمالك

- سند الملكية

المستندات المطلوبة

- أصل التوكيل من المالك للمهندس/المكتب الهندسي

- صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس/ المكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد

- طلب ترخيص بالأعمال المطلوبة معتمد من نقابة المهندسين

- طلب حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق والنص عليه باللائحة

- شهادة صلاحية أعمال الترخيص موقعة من المهندس/المكتب الهندسي

- أصل بيان الصلاحية لموقع البناء من الناحية التخطيطية واشتراطات البناء الجديدة

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس/ المكتب الهندسى

- شهادة الإحداثيات أو المتغيرات المكانية

- إيصال توريد الدمغة الهندسية من نقابة المهندسين

- تقرير استشاري أو مكتب هندسي تفيد بأن النظام الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعبئة المطلوبة

- صورة من شهادة الاستشاري المعتمدة من نقابة المهندسين لأى تقارير أو رسومات يطلب اعتمادها من الاستشاري

- عقد المقاولة

- عقد الإشراف

- توصيف اللوحات المعمارية والرسومات الهندسية

- صورة من الرسم المساحي الخاص بالقطع المنفردة

ترخيص البناء مع وثيقة التأمين

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء هي نفس الإجراءات السابقة مع إضافة بعض البنود إذا كانت حالة المبنى تخضع لوثيقة التأمين طبقا للمادة 46 من القانون، حيث يتعين إرفاق التالي:

- تقريراستشاري عن أبحاث التربة

- نوتة حسابية

- تقرير بسلامة العقارات المجاورة

- نسخة من الرسومات الإنشائية معتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن اخطار أعمال البناء.