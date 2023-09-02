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ممثل مصر بمنتدى شباب العالم: يساهم في إكساب الخبرات وتطوير الذات

كتب:

شروق مراد
05:15 م | السبت 02 سبتمبر 2023
منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

يمثل منتدى شباب العالم أهمية كبيرة للشباب، ويساهم في إكسابهم خبرات، تساعدهم على تطوير الذات في حياتهم العملية، بالإضافة إلى تعليم الشباب ثقافة التطوع، ويشهد المنتدى تعاونا بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، بحسب ما أوضح وائل الخرباوي، ممثل مؤسسة حياة كريمة، في المنتدى. 

وتشارك في منتدى شباب العالم العديد من المنظمات، منها «الأمم المتحدة، اليونيسف، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» لمزيد من التفاصيل، اضغط على الرابط.

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بقلم شروق مراد