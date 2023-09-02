عادل حمودة: التسريبات وجدت منذ أن اخترعت الحكومات

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن التسريبات وُجدت منذ أن اختُرعت الحكومات، وهناك مقولة شهيرة تقول: إن سفينة الدولة هي السفينة الوحيدة التي تعاني من التسريب في القمة.

كثير من المسؤولين الحكوميين ينشرون معلومات سرية للغاية

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه صحيح أن كثيرا من السياسيين والمسؤولين الحكوميين ينشرون معلومات سرية للغاية لتحقيق أهداف مختلفة.

التسريبات لا تأتي من الأجزاء العلوية

وتابع: «لكن صحيح أيضا أن التسريبات لا تأتي من الأجزاء العلوية في سفينة الدولة، غالبا ما تأتي التسريبات من أسفل، من غرفة المحرك التي يديرها أشخاص لا يظهرون في الصورة، وتتعدد الأهداف وراء التسريبات، وبعضها يستهدف الكشف عن الحقيقة، وبعضها يسعى إلى تشويه السلطة القائمة، وبعضها له أهداف أخرى، تجلي ذلك في قصة خبير تكنولوجيا المعلومات التي سرب معلومات استخباراتية ودفاعية حساسة من أجل إثارة إعجاب أصدقائه في غرفة محادثة على منصة ديسكورد».

لا مكان لاختباء الشخصيات العامة من التسريبات

واستكمل: «عمره 21 سنة، يخدم في الحرس الوطني الأمريكي، أراد أن يثبت لأصحابه أنه قادر على اثارة دهشتهم، في النهاية التسريب عمل غير قانوني وإلا لما أطلق عليه تسريب، وعمل غير قانوني يقوم به أشخاص يمتلكون معلومات سرية لا يحق لهم الإفصاح عنها لكنه غامض أخلاقيا، ولذلك لا مكان لاختباء الشخصيات العامة من التسريبات، وأينما توجد تدركها التسريبات ولو كانت في بروج مشيدة».