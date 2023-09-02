الديهي عن تدريب النجم الساطع: جيش مصر قوي ولا يقل حداثة عن الأكبر عالميا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مناورة النجم الساطع تجري بين الجيش المصري وأكبر جيوش العالم، وهذا دليل على أن الجيش المصري قوي وفرض نفسه، خاصة وأنه لا يقل جاهزية وحداثة عن أكبر جيوش العالم.

الديهي: بعض الدول تشارك في المناورة لأول مرة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة قناة «ten»، مساء السبت، أن هناك بعض الدول تشارك في هذه المناورة لأول مرة مثل الهند التي تعد قوى نووية كبيرة في العالم، وأصبحت الآن أكبر دولة في العالم من حيث السكان، حيث فاق عدد سكان نيودلهي عدد سكان الصين.

باكستان دولة نووية وتشارك لأول مرة

وتابع الإعلامي أن باكستان دولة نووية وتشترك أيضا لأول مرة في هذه المناورة، وأكبر المشاركين في هذه المناورة هي الولايات المتحدة الأمريكية، والكثير من الجيوش الغربية، وهذا يعكس وجود علاقات مصرية غربية راسخة في كل المجالات.

ولفت إلى أن مصر انضمت لتجمع «بريكس» خلال الفترة الأخيرة وأصبحت إحدى ركائز التكتل الجنوبي، وفي نفس التوقيت حرصت الدولة المصرية على رسم سياسة خارجية دقيقة وحساسة بشكل كبير مع كافة دول العالم، وهذا مكَّنها من بناء علاقات مع الشرق والغرب بدون خسارة أي أحد من القوى الغربية.