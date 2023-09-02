رابط التقديم بالمدراس التكنولوجية الجديدة بعد الإعدادية.. آخر موعد 9 سبتمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024 وفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها، وتشمل الآتي:

المدراس التكنولوجية الجديدة

4 مدارس بالشراكة مع اتحاد الصناعات.

4 مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات إضافة لمجموعة مدارس we.

4 مدارس بالشراكة مع شركاء صناعين في قطاعات مختلفة.

مدرستان بالشراكة مع مبادرة «ابدأ».

شروط الإلتحاق بالمدارس التكنولوجية

وأوضحت وزارة التعليم أن هناك شروط لابد من توافرها، لإلتحاق الطلاب بتلك المدارس التكنولوجية، وجاءت على النحو التالي:

- الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة.

- اجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

مميزات الدراسة بالمدارس التكنولوجية

وتجرى عملية اختيار الطلاب بالمدارس التكنولوجية بمنتهى الدقة ووفق المعايير والشروط المحددة، ويتوافر العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، فضلاً عن التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

رابط التقديم للمدارس التكنولوجية

ويستمر التقديم بتلك المدارس حتى 9 سبتمبر الجاري، ويكون التقديم متاحا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنـــــا، ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية وطلاب المدارس الدولية والعائدين المصريين، والطلاب الوافدين «الأجانب»، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغيير نوعية التعليم التقدم للتسجيل من هنــــــــــــا.

وفي ظل اتجاه العديد من طلاب الشهادات الإعدادية للتعليم التكنولوجي، قررت وزارة التعليم، إعادة فتح بعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية.