جولة مرورية في الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلامية هالة الحملاوي، والمُذاع عبر القناة الأولى، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، فضلا عن عدد من المحافظات الأخرى.

ويشهد كورنيش النيل كثافات متحركة لعدد من المناطق وصولا لمنطقة وسط البلد، وكثافات مرورية نسبية أعلى كوبري أكتوبر أمام القادمين من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، وأمام السيارات القادمة من التحرير حتى مدينة نصر ومحور النصر، ويظهر تباطؤ بسيط في حركة السيارات داخل نفق الأزهر في الاتجاه من صلاح سلام إلى ميدان الأوبرا والعكس.

الحالة المرورية بشوارع الجيزة

وعن الحالة المرورية في شوارع الجيزة، فهناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، أما الاتجاه من نزلة كوبري فيصل بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة حتى شارع التحرير، فيشهد كثافات مرورية نسيبة، وتظهر كثافات أخرى أعلى كوبري الجامعة، وتزداد الكثافات المرورية أعلى محور صفط.

الحالة المرورية في الإسماعيلية

وبالنسبة للحالة المرورية في الإسماعيلية، فهناك سيولة مرورية في طريق عثمان أحمد عثمان الذي يوصل بين الاستاد والجامعة، ومجمع المحاكم، فضلا عن الطريق الدائري حول المحافظة، كما يشهد طريق «الإسماعيلية – بورسعيد» سيولة مرورية.

وعن محافظة سوهاج، شهد الطريق إلى محطة قطار سوهاج كثافات نسبية، بينما توجد سيولة مرورية على طريق عبدالمنعم رياض الذي يربط بين الطرق الرئيسية، وهناك بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل فضلا عن الطريق المؤدي للجامعة.