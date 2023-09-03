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كسر ماسورة مياه في المعادي.. ورئيس الحي يوجّه بالإصلاح فورا (صور)

كتب:

وائل فايز
12:56 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
متابعة كسر ماسورة مياه

متابعة كسر ماسورة مياه

تلقت غرفة عمليات حي المعادي في القاهرة، بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه بشارع 105 في ميدان الاتحاد، وعلى الفور وجّه اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، بسرعة إصلاح كسر الماسورة بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركة مياه الشرب، حرصا على صيانة المرافق الحيوية ببذل أقصى الجهود في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح والصيانة في أقل فترة زمنية ممكنة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكد رئيس حي المعادي، أنّ العمل ما زال جاريا على إصلاح الكسر والدفع بمعدات للتعامل مع الموقف، وسحب تراكم المياه بالشارع، وسيتم الانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت وإعادة الشيئ إلى أصله، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.