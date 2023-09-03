كسر ماسورة مياه في المعادي.. ورئيس الحي يوجّه بالإصلاح فورا (صور)

تلقت غرفة عمليات حي المعادي في القاهرة، بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه بشارع 105 في ميدان الاتحاد، وعلى الفور وجّه اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، بسرعة إصلاح كسر الماسورة بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركة مياه الشرب، حرصا على صيانة المرافق الحيوية ببذل أقصى الجهود في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح والصيانة في أقل فترة زمنية ممكنة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكد رئيس حي المعادي، أنّ العمل ما زال جاريا على إصلاح الكسر والدفع بمعدات للتعامل مع الموقف، وسحب تراكم المياه بالشارع، وسيتم الانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت وإعادة الشيئ إلى أصله، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.