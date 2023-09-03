وزير الزراعة يعد أبناء سيناء بتقديم الدعم وتذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات

وعد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أبناء سيناء خلال مشاركته في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبة جزيرة سيناء، بتوجيه أجهزة وزارة الزراعة لتوفير كل الدعم لهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتذليل أي عقبات تحول دون الإسراع بمعدلات التنمية ودمج أبناء سيناء.

صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ سلع غذائية وزراعية متحركة

واستعرض وزير الزراعة، في كلمة له المشروعات المستقبلية في سيناء منها الإسراع في تنفيذ التوجيه للانتهاء من حصر التواجدات على مساحة الـ109 آلاف فدان تمهيداً لتسريع إجراءات صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي والتنسيق مع محافظ شمال سيناء في التوقيت والمناطق التي سيتم تواجد القافلة بها.

الاهتمام بالقوافل البيطرية لتشمل كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية

أعلن وزير الزراعة، أنَّ الفترة المقبلة سوف تشهد الاهتمام بالقوافل البيطرية لتشمل كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأبناء سيناء تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات، مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية واعلاف على غرار ما سبق أن تم تقديمه للأسر التي تحتاج لهذا الدعم وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء وأيضا استمرار تزويد المحافظة بـ20 ألف شتلة زيتون وأي شتلات أخرى تحتاجها المحافظة وتناسب البيئة الزراعية بها وسيتم الترتيب بشأنها مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والمحافظة.

تقديم كل الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء

وأشار إلى أنَّه تمّ توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم كل الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الامطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، وأيضًا الاستمرار في تكثيف كل الجهود في تنفيذ التوجيه الرئاسي للانتهاء من كل العقود وبالأسلوب المؤمن تدعيماً لمحور التنمية وزيادة الإنتاجية وفرص العمل وبما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية.

وأوضح وزير الزراعة أنَّه سيتمّ توزيع العقود المؤمنة للمتواجدين بالأراضي في شبة جزيرة سيناء طبقاً للتوجيهات الرئاسية، وأنه تم الانتهاء من طباعة 1260 عقد مؤمن سوف يتمّ تسليم 300 عقد منهم كمرحلة أولى في هذه الاحتفالية الكريمة، بخلاف ما سبق تسليمه 1037 عقدًا.

الانتهاء من تسليم باقي العقود المؤمنة قريبًا

وأشار إلى أنَّه سيتمّ التركيز الفترة المقبلة مع اللجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والجهاز الوطني لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء للانتهاء من تسليم باقي العقود في أسرع وقت، لأنّه سيسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة، ومنها الحصول على «كارت الفلاح» لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك، خاصة البنك الزراعي المصري إضافة إلى تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها.