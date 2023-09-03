إزالة 6 حالات تعد على أراضي الدولة في إدفو بأسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، حملة لإزالة حالات التعدي على أراضي الدولة بمساحة 3360 مترًا مربعًا تضمنت 6 حالات تعد على أراضي الدولة.

إزالة 4 حالات تعد على أراضي الدولة بإدفو

وأزالت مدينة إدفو 4 حالات في قرية الرديسية بمساحة 860 مترا مربعا، وحالتين في قرية الطوناب بمساحة 2500 متر مربع، شارك العاملون في الوحدة المحلية في الحملة وجرى توفير المعدات الثقيلة للمساعدة في العملية.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لرؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة والأجهزة ذات الصلة، بهدف مواصلة الجهود على مدار اليوم في الفترة الصباحية والمسائية.

وتهدف هذه الجهود إلى إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في القرى المشمولة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، ويتم التفاعل مع الشكاوى الجماهيرية لسرعة تقديم الحلول الجذرية لها، كما يتم تنظيم قوافل دعوية في مختلف المدن والمراكز.

الوحدة المحلية تلبي مطالب المواطنين برفع مخلفات على طريق إدفو أسوان

واستقبلت الوحدة المحلية أيضًا الشكاوى المتكررة من المواطنين بشأن وجود مخلفات في مدخل الغنيمية على طريق الصحراوي الغربي الذي يربط أسوان بالقاهرة وسرعان ما جرى رفعها بتوجيهات من المحافظة وبالتعاون مع المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري في أسوان، لتوفير 2 لورد وتوسيع الطريق لمسافة 2 كيلومتر عن طريق رفع التربة على الجانبين.

من جهته عقد رئيس مدينة ومركز إدفو زيارة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في قرية الإيمان بمشروع وادي الصعايدة ولمتابعة إزالة المعوقات المتعلقة بتنفيذ عملية الرصف بعد الانتهاء من مشروعات المياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والغاز الطبيعي ويتم حاليًا العمل على عدد من المشروعات.