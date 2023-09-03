غلق 89 منشأة مخالفة وتحصيل 2.6 مليون جنيه غرامات فورية في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفر ذلك عن غلق 89 منشأة وضبط 9639 حالة إشغال متنوع وتحرير 3160 محضر متنوع و2 مليون و656 ألف غرامات فورية خلال أسبوع.

حملات أحياء الإسكندرية

وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

تفاصيل حملات الإسكندرية في أسبوع

وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 89 منشأة، والتحفظ على عدد 9639 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3160 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ2 مليون و656 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.