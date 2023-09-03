منع سارة زكريا من الغناء بمصر والتحقيق مع ياسر الحريري.. أبرز قرارات «الموسيقيين»

انتهت نقابة المهن الموسيقية من التحقيق مع الفنانة سارة زكريا بمقر النقابة، اليوم الأحد، وذلك بعد تجاوزها في إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.

وبعد الانتهاء من التحقيقات ومراجعة النقيب العام ومجلس الإدارة جرى الاتفاق على القرارات الآتية، بحسب ما صرح طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين:

وقف سارة زكريا

أولا: منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل مصر بسبب ما قالته بحفلها بالساحل الشمالي إذ انحرفت بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

تغريم ياسر الحريري

ثانيا: تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح ومشاركته معها على المسرح.

التحقيق مع مدير المطعم بالساحل الشمالي

ثالثا: التحقيق مع مدير المطعم بالساحل الشمالي بسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل.