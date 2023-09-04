وكيل «صحة الشرقية»: متابعة مستمرة لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، لنقل تعليمات وزير الصحة والسكان، ومناقشة خطط العمل السابقة والقادمة، وذلك مساء أمس الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

مناقشة تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات خلال الفترة الماضية، وعرض ما بها من سلبيات وايجابيات، وبحث المعوقات والتحديات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، ومناقشة إجراء جلسات الغسيل الكلوي الطارئة بالمستشفيات، وخطة عمل فرق الصيدلة الإكلينيكية واليقظة الدوائية ومركز المعلومات الدوائية داخل الأقسام الطبية، وترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

بجانب مناقشة خطة تدريب الأطباء واعتماد الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية، وما تم من إجراءات بشأن تفعيل الصيدلية الموحدة، والأقسام الداخلية للحالات الطارئة بالمستشفيات، ومدى الاستفادة التي عادت على تقديم الخدمة من ذلك.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر للفرق الطبية، وخاصة هيئة التمريض بالأقسام الحرجة، وأهمية بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

المتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى

كما شدد الدكتور هشام مسعود على مديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والكلي الصناعي، والحضانات، والتأكد من تقديم الخدمة بجودة عالية للمرضى، مع انتظام عمل العيادات الخارجية، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، ومتابعة تطبيق كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بها.

ووجه بمتابعة جميع مخازن المستشفى، والتأكد من التخزين والتأمين الجيد لها وفقاً لمعايير السلامة، والتركيز على متابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات الخاصة بها، ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، وإجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.

كما ناقش وكيل الوزارة خطة تنفيذ الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، والتي تم انطلاقها السبت، خلال الفترة من 2 حتى 14 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك على مرحلتين.

وأكد «مسعود» على مديري المستشفيات المشاركة في المرحلة الثانية على أهمية التدريب الجيد لجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وتوفير كافة الآلات والمستلزمات اللازمة للعمل بعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات، وتعزيز القوى البشرية بها من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد، لتحقيق المستهدف منها.