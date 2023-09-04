نصائح من حماية المستهلك بسوهاج للمواطنين.. فحص السلع جيدا قبل الشراء

أطلقت مديرية حماية المستهلك بمديرية تموين محافظة سوهاج، عدة نصائح للمواطنين قبل شراء السلع والمنتجات، في إطار مبادرتها التوعيوية للمواطنين وذلك لضمان حصول المستهلك على أفضل خدمة، فضلا عن تفعيل خدمة التوعية الإلكترونية للمواطنين عبر موقع الإدارة.

خدمة توعوية لحماية المستهلك بسوهاج

قالت سحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج لـ«الوطن»، إن الإدارة تتلقى يوميا عدة شكاوى حول مشكلات الصناعة والعروض والشراء دون أوراق لذا وضعت عدة تحذيرات للمواطنين من الشراء.

نصائح حماية المستهلك للمواطنين

وأضافت «عجاج»، أن على المواطنين اتباع عدة نصائح عند الشراء بالسلع الغذائية أو المعمرة تتمثل في:

- عدم الانسياق وراء الإعلانات المضلله والمغرضة.

- التأكد من مصدر البضاعة وطريقة الاستخدام ومراجعة التخزين الصحيح للسلع خاصة الغذائية.

- الابتعاد عن شراء العلب التالفة والتأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء.

- عدم الوثوق بالضمانات الشفهية خاصة بالسلع المعمرة، والمطالبة بشهادات ورقية موثقة، مع الاحتفاظ بفاتورة الشراء مدون بها كافة البيانات حيث تعد هي ضمان الحماية للسمتهلك.

- الاطلاع على كتيبات الضمان وشروط والتزامات ما بعد البيع.

- فحص السلع جيداً والتأكد من سلامتها قبل الشراء والابتعاد عن السلع مجهولة المصدر.

تقديم شكاوى حماية المستهلك

وكشفت مدير حماية المستهلك بسوهاج، أنه يمكن تقديم الشكاوى للإدارة إلكترونيا عبر موقع الإدارة أو بزيارة الإدارة بمديرية تموين سوهاج بحي شرق سوهاج بمدينة ناصر عبر مواعيد العمل الرسمية بينما إلكترونيا طوال 24 ساعة.