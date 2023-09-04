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رضا عبدالعال: نشأت الديهي مقوي قلبنا.. وده سبب نجاح «البريمو»

كتب:

حسن سمير
12:06 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
رضا عبد العال

رضا عبد العال

مازح رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، الإعلامي نشأت الديهي، قائلاً: «عايزينك تمشي إسلام صادق من برنامج البريمو، ودي هتبقى مكافأة».

عبدالعال لـ الديهي: مخلي قلبنا ميت وبنقول اللي إحنا عايزينه في البريمو

وتابع «عبد العال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، قائلاً: «ربنا يبارك لك يا أستاذ نشأت، إنت بصراحة مقوي قلبنا، ومخلي قلبنا ميت، وبنقول اللي احنا عايزينه بدون خوف، أو أيادي مرتعشة في برنامج البريمو».

المساحة القوية المتوفرة في البرنامج

وأضاف: «لما بيكون في حد قوي في ظهر أي حد، بيقول اللي هو عايزه، وبيوصل للناس في أي وقت، احنا بنشكرك على المساحة القوية المتوفرة في البرنامج، قوة القلب اللي حضرتك زرعتها من أول ما جينا البرنامج لحد دلوقتي، خلت البريمو في حتة تانية، وهذا بسبب المصداقية».

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بقلم حسن سمير