معرض ملابس مجاني لـ500 أسرة من الأولى بالرعاية في الشرقية

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مديرية التضامن بالشرقية، معرض ملابس بالمجان لدعم 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى أبو ياسين وكفر هربيط والأحراز بمركز أبو كبير، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتحت مظلة التحالف الوطني.

تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

مميزات عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

وأوضح «الطحاوي» أن أهم ما يميز التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل فى إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، بهدف التشاركية بين المؤسسات المختلفة.

رصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.