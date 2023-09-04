«الإدارية العليا» تلغي حكم لصالح مدير مدرسة بأسيوط وتعيد محاكمته

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإداية وألغت حكم أول درجة المتضمن عدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة للمتهم، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 341 لسنه 48 قضائية إلى المحكمة التأديبية، لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد للفصل فيها بهيئة مغايرة.

خالف القواعد والأحكام

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ الطاعن مدير مدرسة المنشأة الكبرى الثانوية التجارية بنات بمركز القوصية درجة معلم خبير وأحيل للمعاش بتاريخ 15-2-2021، خلال العام الدراسي 2019- 2020، 2020-2021 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المقررة، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن:

1- حصل على مبلغ مالي وقدرة 500 جنيه من طالبتين بإجمالي 1000جنيه، بالموافقة على تحويلهما من نظامي إلى نظام منازل عمال دون رد هذا المبلغ إليهما، ودون وجه حق، وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات، على الرغم من أن هاتين الطالبتين على نظام نظامي، ولم يتم تحويلهما إلى نظام عمال منازل وعلى النحو الموضح بالأوراق.

2- حصل مبالغ نقدية من الطالبات داخل ديوان مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية التجارية بنات، وعلى النحو الوارد في البند السادس من الشكوى، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 الخاص، بتحصيل وجمع الرسوم الدراسية لجميع المراحل وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.

3- عمل على جمع المبالغ المالية من السادة المكلفين بصفه شفاهية وودية وتوريدها بشكل شخصي دون علم السكرتير المالي بالمدرسة، والذي سحب اختصاصاته الوظيفية بخصوص هذا الشأن من قبله، وعدم إعطائه لأي من أولياء الأمور أي قسيمة رسمية تفيد صحة دفعهم لهذه المبالغ، إذ قام بتوريدها بشكل شخصي عن طريق حساب فوري أو بالبريد في العام 2019-2020 فقط بعد جمعها من الطلاب رغم عدم اختصاصه بالمخالفة للتعليمات المقررة لذلك وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.

حصل علي 5 الآف جنية دون وجه حق

4- حصل على مبلغ بقيمة 5538 جنيها بالزيادة من الطالبات النظاميات في العام الدراسي 2019- 2020 دون وجه حق، كونه القائم على أعمال السداد والتحصيل للمبالغ المحصلة وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.

5- حصل مبلغ بقيمة 65550 جنيها من إجمالي مبلغ 68971 جنيها بنقص مبلغ 3421 جنيها مقابل رسوم طالبات منازل عمال للعام الدراسي 2019- 2020، بالمخالفة لنشرة الرسوم الفعلية والقانونية المقررة وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.

6- كون عدة لجان بمدرسة المنشأة الكبرى الثانوية التجارية بنات، ومنها تكوين لجنة المشتريات عن العام 2019- 2020 وعن العام 2020-2021، وقيامه بأعمال الشراء بنفسه، والتوقيع على الفواتير والمستندات الخاصة بأعمال اللجنة بنفسه، وتكوين لجنة عمال منازل ولجنة رسوم دراسية بالمدرسة في العامين 2019-2020، 2020-2021، والقيام بأعمالهم والتوقيع عليها بدلا منهم حال ثبوت عدم إبلاغهم بالتكليفات المحررة قبلهم، والتي استظهر من التحقيقات بأنه حررها منذ وقت قليل وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.

7- وقع في سجل الحضور والانصراف قرين أحد المعلمين عن الفترة من 17-2-2020 وحتى 22-2-2020، رغم حصول الأخير على أجازة دون مرتب بدء من 23-2-2020، مما أدى إلى صرفة مبالغ مالية من راتبه دون وجه حق على النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.

8- قام بإعداد بيان الرسوم المدرسية لطالبات عمال منازل في بداية العام الدراسي 2020-2021، وتوقيعه بخط يده على البيان، ورغم عدم اختصاصه وحال تكليفه شفاهة لإحدى المعلمات وإهماله في تكليفهم بصفه رسمية على النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.

9- عدم إصدار أمر إدارى أو تكليف رسمي لأي من العاملين بمدرسة المنشأة الكبرى الثانوية التجارية إبان فترة عمله كمدير للمدرسة للإمساك بسجل الحضور والانصراف، وذلك في الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-12-2020، وإمساكه السجل بنفسه بالمخالفة للتعليمات المقررة لذلك، مما جعله قام بالتوقيع في السجل لمعلم مادة اللغة العربية بذات المدرسة عن الفترة من 17-2-2020 وحتى 22-2-2020 وعلى النحو الموضح تفصيلا بالاوراق.

10- الاستيلاء على راتب شهر فبراير 2020 لمعلم مادة اللغة العربية بمدرسة المنشأة الكبرى الثانوية التجارية، حال ترك الأخير كارت المرتبات معه وعدم إخباره بتاريخ بدء الأجازة الخاصة به، والتي تبدأ من تاريخ 23-2-2020، وإخباره بأنها ستبدأ بتاريخ 17-2-2020، وذلك لتمكين نفسه من أخذ كامل المرتب رغم بدء الأجازة من 17-2-2020، ورغم عدم إبلاغ المدعو أحمد أنور سليم بالمدرسة كونه قد حصل على أجازة دون راتب منذ تاريخ 23-2-2020، وتوقيعه في خانة اسمه بسجل الحضور والانصراف الخاص بالمدرسة، لغرض الحصول على كامل الراتب وعلى النحو الموضح بالأوراق.