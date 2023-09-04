فيضانات تضرب مدينة سامسون التركية.. و«الأرصاد» تحذر

أصدرت الأرصاد الجوية التركية، صباح اليوم، تحذيرات باللون الأصفر لثماني ولايات تركية، وباللون البرتقالي لولايتين، جراء الفيضانات وهطول الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية.

تحذيرات باللون البرتقالي والأصفر جراء فيضانات تركيا

وذكرت وسائل إعلامية تركية، أن المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، أعلنت في بيانها اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على فترات متقطعة في المناطق التي شملها التحذير، مع احتمالات بحدوث فيضانات عارمة.

ويذكر أن الولايات التركية التي شملها التحذير باللون البرتقالي، هي أوردو وسامسون، أما الولايات التي شملها التحذير باللون الأصفر هي أماسيا، آرتفين، جوروم، كاستامونو، ريزي، سينوب، توكات وطرابزون.

فيضانات في مدينة سامسون التركية

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات عارمة في مدينة سامسون التركية، أدت إلى تراكم المياه على الطرق الرئيسية بعدما استمرت الأمطار في الهطول لعدة ساعات ليلة أمس، ما أدى إلى تحول مركز المدينة وشوارعها الرئيسية إلى بحيرة، إذ تقطعت السبل بسائقي الحافلات والسيارات وعطّلت حركة المرور في المدينة بالكامل.

ودعت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية، جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع السلبيات المحتملة الناجمة عن الفيضانات والسيول والصواعق، بالإضافة إلى تطاير الأشجار وإغلاق الطرق، وتعطل وسائل النقل العام.