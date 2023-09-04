نقاد ومسرحيون عرب: التجريب في المهجر قائم على المغامرة

أقيمت، صباح اليوم الاثنين، خامس الجلسات الحوارية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، وهى ندوة «التجريب المسرحي في المهجر العربي»، وأدارتها الكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم من مصر، وشارك فيها فاروق صبري من العراق، والدكتور محمد سيف العراق، والدكتور جميلة زقاي الجزائر، وعقب على المتحدثين يوسف الحمدان من البحرين.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وفي بداية الندوة، تحدث المسرحي العراقي فاروق صبري، المقيم في نيوزيلندا، في سطور عن التجريب المسرحي في المهجر قائلا، إن التجريب يمثل الحداثة والرؤية الجديدة، وجوهره هو الاحتجاج على السائد، مشيرا إلى أن التجريب يبدأ من رغبة الفنان في التمرد على ما هو سائد.

الازدواجية بين المسرحين العربي والغربي

وقال الفنان والناقد المسرحي العراقي الدكتور محمد سيف:، إن التجريب المسرحي في المهجر هو حالة من الازدواجية بين المسرح العربي والغربي معا، وهو كذلك تحديث لمجموعة الفنون الأدائية، لافتا إلى أنه يمثل أيضا مجموعة متنوعة من الظواهر الاجتماعية، موضحا أنه بلا شك، أن مسرح الهجرة يطرح أسئلة حول تعزيز الصورة النمطية السائدة ومدى التطور، مشددا على أن مسرح المهجر ظل مهمشا لفترات كبيرة، ولابد أن يكون هناك تناغم وانسجام فني بين المسرحيين في المهجر.

وفي النهاية، عقّب الناقد والكاتب المسرحي البحريني يوسف الحمدان على المائدة، قائلا، إن المهجر توجد به تعريفات متعددة ومغايرة، إذ يوجد مهجر اختياري ومهجر إجباري، مشيرًا إلى أن المجتمع في المهجر يعيش إشكالية كبيرة في مفاهيمه وأفكاره المتنوعة والمختلفة، وأوضح أن كل الأوراق البحثية التي قدمت خلال المائدة سلطت الضوء على هذا الموضوع.

وأشاد ببحث الدكتور محمد سيف، لكنه تساءل في تعقيبه عليه قائلا: لماذا لم تقدم شهادتك الشخصية؟، وأشاد أيضا ببحث الفنان فاروق صبري، وسأله: لماذا لم تتحدث عن نقطة التحول؟، فيما عقب على بحث الناقدة الجزائرية جميلة زقاي قائلا: لماذا تم حصر المسرح الجزائري في موضوعات الهجرة، ولماذا تبنى مسرحيو الجزائر المسرح الفرنسي؟.